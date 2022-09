Carly Pearce kommt nach Gstaad – Sie hat sich alles hart erarbeitet Carly Pearce gehört derzeit zu den angesagtesten Countrysängerinnen in Amerika. Mit ihrem Mix aus traditionellem Sound und modernem Country-Pop trifft sie den Nerv der Zeit. Daniela Müller-Smit

Sie kommt an die Country Night nach Gstaad: Superstar Carly Pearce. Foto: PD

Kentucky – Dollywood – Grand Ole Opry und schliesslich beste Sängerin im Countryzirkus. So märchenhaft diese Schritte klingen mögen, ganz so einfach gestaltete sich Carly Pearce’s Weg auf der Karriereleiter nicht. Anders als all die Sternchen am Countryhimmel ist die 32-Jährige nicht über Nacht in einer TV-Show berühmt geworden, sondern hat ihr Metier von der Pike auf gelernt.