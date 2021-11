Brandstifterin verurteilt – Sie hat in Oberburg eine Scheune angezündet Eine 37-jährige Frau hat an der Emmentalstrasse Feuer gelegt. Die Angeklagte leidet unter psychischen Störungen und muss nun in Therapie. Regina Schneeberger

Im August 2020 brannte in Oberburg eine unbewohnte Scheune. Nun wurde die Brandstifterin verurteilt. Foto: Leserreporter

Die Rauchwolken waren an diesem Abend im August 2020 weitherum sichtbar. An der Emmentalstrasse in Oberburg brannte eine Scheune nieder. Personen kamen zwar keine zu Schaden, doch die Bewohner zweier Nachbarshäuser mussten evakuiert werden.

Nun hat das Regionalgericht Emmental-Oberaargau eine 37-jährige Frau wegen Brandstiftung verurteilt. Dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, hätten die Brandermittlungen ergeben, so Richterin Tania Sanchez. An verschiedenen Stellen im Schopf wurde Benzin verschüttet und dann entfacht. Objektive Beweismittel wie beispielsweise DNA-Spuren wurden am Tatort zwar nicht gefunden. Trotzdem kommt das Gericht zum Schluss, dass die Angeklagte das Feuer gelegt hat.