First Minister in Nordirland – Sie hat die Wahl gewonnen – und keinen Tag regiert Ihr Wahlsieg im Mai hat der katholischen Michelle O’Neill ausser dem Titel First Minister nichts gebracht, weil die protestantischen Wahlverlierer sie sabotierten. Nun dürfte London Neuwahlen ausrufen. Alexander Mühlauer aus Belfast

Bald sechs Monate nach dem Wahlsieg ihrer Partei Sinn Fein gibt es in Nordirland noch immer keine Regierung: First Minister Michelle O’Neill. Foto: Paul Faith (AFP)

Stormont heisst nicht nur ein Stadtteil im Osten Belfasts, es ist auch der Name eines Parlaments, das schon seit Monaten so gut wie leer steht. In der Empfangshalle der Northern Ireland Assembly ist es an vielen Tagen still wie in einer Kirche. An der Wand hängen gerahmte Porträts der nordirischen Regierungschefs. Auch Michelle O’Neill ist darunter, seit der Regionalwahl im Mai ist sie First Minister, wie man hier sagt.