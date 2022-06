Wegen Tierquälerei vor Gericht – Sie hat den Hund mit gutem Grund getreten Um ihren eigenen Hund zu verteidigen, trat eine Frau einen anderen Hund. Dafür musste sie sich am Dienstag vor Gericht verantworten. Janine Zürcher

Die zwei Hunde trafen bei einem Hof in der Region Thun aufeinander (Symbolbild). Foto: Michael Scherrer

Im vergangenen Winter war eine Frau mit ihren beiden Hunden und ihrer Nachbarin in der Region Thun auf einem Spaziergang unterwegs. Bei einem Hof kam es zu einem Zwischenfall. Ein Hund, der zum Hof gehörte, griff den kleineren der beiden Hunde der spazierenden Frau an. «Er kam den Hügel heruntergeschossen und packte meinen Hund ohne Vorwarnung mit der Schnauze am Nacken», schilderte die Frau am Dienstag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun. Die Hofbesitzerin habe sich derweil beim leicht erhöht gelegenen Stall aufgehalten und das Geschehen beobachtet, erklärte die Spaziergängerin. «Ich dachte: ‹Mach etwas, ruf ihn zurück!›»