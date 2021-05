Neue Chefin der «Washington Post» – Sie hat den Auftrag zum Angriff Sally Buzbee wird die erste Chefredaktorin der US-Tageszeitung. Sie soll das rasante Wachstum des Titels fortführen. Alan Cassidy Washington

Sally Buzbee wird ab dem 1. Juni neue Chefredaktorin der «Washington Post». Foto: Getty Images, «The Washington Post»

Als die Nachricht von ihrer Ernennung vergangene Woche öffentlich wurde, da gab es selbst unter amerikanischen Medienschaffenden viele, die sich fragten: Sally wer?

Sally Buzbee ist keine jener Journalistinnen, die ständig in den Studios der Kabelsender oder in den sozialen Medien ihre Meinung von sich geben. Bei Twitter, wo sie ein eher karges Konto unterhält, meldete Buzbee nicht einmal ihren eigenen, durchaus beachtlichen Wechsel. So wenig Selbstinszenierung ist in der Medienbranche selten, besonders in den USA.

Buzbee wird ab dem 1. Juni neue Chefredaktorin der «Washington Post». Sie löst dort Marty Baron ab, der kürzlich in den Ruhestand ging. In der Redaktion hatten viele auf einen internen Nachfolger spekuliert, doch mit Buzbee entschied sich der Eigentümer Jeff Bezos für eine externe Besetzung. Bisher stand die 55-Jährige an der Spitze der Nachrichtenagentur Associated Press.