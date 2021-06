Prozess am Regionalgericht in Thun – «Sie hat das Vertrauen schamlos ausgenutzt» Eine Frau tischte Bekannten Lügengeschichten am Laufmeter auf. Sie erschlich sich dadurch über 370’000 Franken. Roger Probst

Das Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse in Thun. Foto: Patric Spahni

«Sie ist äusserst perfid vorgegangen.» Der Staatsanwalt liess an der Frau, die sich am Mittwoch vor dem Regionalgericht Oberland in Thun wegen Betrugs zu verantworten hatte, kein gutes Haar. «Sie hat das Vertrauen und die Gutgläubigkeit ihrer Bekannten schamlos ausgenutzt.»

Die knapp 50-jährige Frau aus dem Oberland tischte ihren Opfern, die in vielen Fällen lediglich Zufallsbekanntschaften von Lotto-Matches und Restaurantbesuchen waren, kurvenreiche Lügengeschichten auf. So erschlich sie sich zwischen 2014 und 2019 in 18 Fällen im ganzen Kanton über 370’000 Franken.