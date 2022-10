Porträt von Pat McGrath – Sie hat das Schminken neu gedacht – heute ist ihre Firma eine Milliarde wert Die britische Visagistin schminkt spektakuläre Gesichter. Kreativität lernte sie, weil es für schwarze Haut bis vor ein paar Jahren kaum Beauty-Produkte gab. Silke Wichert

Wenn ein Beauty-Look besonders kreativ aussieht, hat mit grosser Wahrscheinlichkeit Pat McGrath ihre Finger im Spiel. Foto: Ben Hasset

Die Models, teilweise schon seit Stunden an einer endlosen Reihe von Schminktischen, tragen lilafarbene Bademäntel, dramatisch lila geschminkte Augen, dunkellila Lippen, schwarz-lila Nagellack. Donatella Versaces aktuelle Schaffensphase ist also offensichtlich tieflila, und wenn es darum geht, diese Vision in einen Make-up-Look zu giessen, gibt es nur eine Frau, die dafür infrage kommt.