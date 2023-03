Bomo-Spielerin Alena Rossel – «Sie hat alles, um der Roman Josi bei den Frauen zu werden» Das sagt Josis ehemaliger Trainer Thomas Zwahlen über Alena Rossel. Erst 16-jährig, wird die talentierte Bernerin im April mit dem Schweizer A-Nationalteam die WM in Kanada bestreiten. Jürg Sigel

Alena Rossels (r.) Spiel zeichnet sich – trotz ihres jugendlichen Alters – durch Spielübersicht aus. Foto: Markus Grunder

Es war ohnehin schon eine grossartige Saison für Alena Rossel. Mit Bomo Thun zwang sie die ZSC Lions im Playoff-Final über fünf Spiele. Sekunden fehlten zum ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Nach einer 2:0-Führung verloren die Thunerinnen die entscheidende Partie in Zürich 2:3 nach Verlängerung. «Im ersten Moment war das schon hart», sagt Rossel. «Aber inzwischen sind wir stolz auf das, was wir geleistet haben.» Eine schöne Geschichte wurde geschrieben. Und für Rossel folgt die Fortsetzung.