Polemik über Islamo-Linke in Frankreich – Sie hantiert mit dem Lieblingskampfbegriff der Rechten Frankreichs Ministerin für Hochschule und Forschung stürzt sich in ideologische Grabenkämpfe. Nun fordern 600 Forscher und Professoren den Rücktritt von Frédérique Vidal. Nadia Pantel aus Paris

Der «Islamo-Gauchisme» vergifte die französische Gesellschaft und damit auch die Universitäten, sagt Frédérique Vidal. Sie ist Ministerin für Hochschule und Forschung. Foto: Thomas Coex (AFP)

«Islamo-Gauchisme», Islamo-Linke – wer diesen Begriff verwendet, kann sich sicher sein, in Frankreich viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so geht es nun auch der Ministerin für Hochschule und Forschung, Frédérique Vidal. Vergangene Woche sprach sie zunächst in einem Fernsehinterview davon, dass der «Islamo-Gauchisme» die «Gesellschaft vergifte» und damit auch die Universitäten. Vor der Nationalversammlung legte die Ministerin dann nach: Sie forderte eine Untersuchung, um zu klären, inwieweit der «Islamo-Gauchisme» dazu führe, dass bestimmte Recherchen verhindert würden. Zudem solle untersucht werden, wo an den Universitäten «Meinungen und Aktivismus» statt Wissenschaft gepflegt würden. Sie nannte auch direkt ein Forschungsfeld, das ihr besonders untersuchungswürdig erschien – postkoloniale Studien.

Eine nationalistische Populistin?

Mit ihrem Vorschlag hat Vidal nun grosse Teile derjenigen gegen sich aufgebracht, die sie als Hochschulministerin vertritt. 600 Forscher und Professoren, darunter auch der Ökonom Thomas Piketty, veröffentlichten einen offenen Brief, in dem sie Vidals Rücktritt fordern. Vidal handele so wie «das Ungarn Orbáns, das Brasilien Bolsonaros oder das Polen Dudas», also wie eine nationalistische Populistin. Sie greife diejenigen Institute an, in denen zu rassistischer Diskriminierung, zu Gender und zu den Folgen des Kolonialismus geforscht werde.

Kritik an Vidal kam dabei nicht nur von Linken. Auch die französische Hochschulrektorenkonferenz sagte, sie sei «verblüfft» über Vidals Idee. Das nationale Forschungsinstitut CNRS stellte klar, dass «Islamo-Gauchisme» kein wissenschaftlicher Begriff sei und warnte davor, die Freiheit der Wissenschaft einzuschränken.

Die Angst vorm links-islamistischen Schulterschluss treibt vor allen Dingen konservative und rechte Wähler um.

Tatsächlich distanziert sich auch der Schöpfer des Begriffs, der Soziologe Pierre-André Taguieff, von seiner eigenen Wortfindung. Er habe 2002 mit «Islamo-Gauchisme» eine Allianz zwischen einigen Linksextremen und muslimischen Fundamentalisten beschreiben wollen, durch die ein neuer Antisemitismus entstand. Seitdem hat sich das Wort zum Lieblingskampfbegriff der Rechten entwickelt, die Linken vorwirft, sich nur für die Diskriminierung von Muslimen zu interessieren, nicht jedoch für islamistischen Terror.

Sonderlich präzise ist der Begriff des «Islamo-Gauchisme» dabei nicht. Allein schon, weil er keine klare Grenze zwischen Muslimen und Islamisten zieht. In die Rhetorik der Regierung hat er dennoch Einzug gehalten. Vor Vidal verwendeten ihn bereits der Bildungs- und auch der Innenminister. Gerade Innenminister Gérald Darmanin gibt in Emmanuel Macrons Regierung die rechtskonservative Galionsfigur. Die Angst vorm links-islamistischen Schulterschluss treibt vor allen Dingen konservative und rechte Wähler um. Laut einer aktuellen Ifop-Umfrage halten mehr als 70 Prozent der Le-Pen-Sympathisanten den «Islamo-Gauchisme» für eine in Frankreich weitverbreitete Denkrichtung.

Universitäten in der Sinnkrise

Vidal reagiert auf die Kritik an ihren Äusserungen gelassen. In Interviews am Sonntag und Montag betonte sie jeweils zum einen, dass die «aktuelle Polemik» den Blick auf die wirklichen Probleme, also auf die Not der Studenten in Corona-Zeiten, versperre. Zum anderen hielt sie daran fest, dass eine «Bestandsaufnahme» zu linkem Aktivismus an den Universitäten nötig sei. Die 56-Jährige sieht sich dabei als Wissenschaftlerin, die «Rationalität zurückbringt». Bevor Macron sie 2017 zur Wissenschaftsministerin machte, war die Biochemikerin Vidal Präsidentin der Universität von Nizza.

Auch jenseits ideologischer Kämpfe stecken Frankreichs Universitäten in der Sinnkrise. Das Geburtsland des Impfpioniers Louis Pasteur hat bislang keinen Corona-Impfstoff entwickeln können. Wissenschaftler machen dafür auch die schlechte finanzielle Ausstattung der Labore verantwortlich. Diese Arbeitsbedingungen kennt Vidal gut. Vor ihrer Doktorarbeit forschte sie am Institut Pasteur.