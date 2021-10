Unterhalt im Basistunnel – Sie halten das Herz des Lötschbergs fit Über 400’000 Züge brausten schon durch den 34,6-Kilometer-Basistunnel. Dessen Betrieb erfordert einen umfangreichen Unterhalt. Jürg Spielmann

Hansjörg Zürcher (hinten) und Fabian Kunz wechseln einen Antrieb der Weiche 44 aus. Der aufwendige Unterhalt des Basistunnels kostet die BLS gegen 10 Millionen Franken pro Jahr. Foto: Jürg Spielmann

«Der Lötschberg-Basistunnel ist ein Hochsicherheitstrakt», sagt Andreas Bellwald. «Da kommst du sonst nicht rein.» Der Lötschentaler steht seit 38 Jahren im Sold der Eisenbahn, er wirkt im BLS-Interventionszentrum Frutigen als Bauführer Fahrbahn. Per Funk meldet er der Betriebszentrale im 14 Kilometer entfernten Spiez an, dass er nun mit seinem Gast beim Nordportal den Tunnel betritt. Unterliesse er dies, wäre innert Kürze der Teufel los. Ein Notfallszenario würde in Gang gesetzt.

«Da kommst du sonst nicht rein.» Andreas Bellwald, Bauführer Fahrbahn bei der BLS

Denn Spiez sieht mit. Weit über 100 Kameras und 2200 Detektionsgeräte vom Thermometer bis zum Gasmelder sorgen für eine lückenlose Überwachung des Tunnels, der von der Betriebszentrale ferngesteuert wird. Ein eigenes Funknetz sichert die Kommunikation. Die Hightech-Tunnelanlage mit unzähligen elektronischen Einrichtungen verfügt über eine eigene Strom-, Wasser- und Luftversorgung. Strom benötigt sie pro Jahr in etwa so viel wie ein Dorf mit 2200 Haushalten.