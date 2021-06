Bündner Baukartell – Sie haben weggeschaut und geschwiegen Graubünden atmet auf. Die Aufarbeitung zum Bündner Baukartell zeigt zwar, dass Beamte von den Preisabsprachen gewusst haben. Sie waren aber kein aktiver Teil davon. Christian Zürcher

Er hat illegales Verhalten aufgedeckt: Adam Quadroni. Das wurde nun vom Kanton Graubünden gewürdigt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Nun ist es amtlich. Die Bündner sind keine Gauner der Berge. Graubünden ist kein Kanton mit mafiösen Strukturen.

Zu diesem Schluss kommt eine fünfköpfige parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) mit einem 350-seitigen Bericht über das Bündner Baukartell, der am Mittwoch publiziert wurde; zu diesem Fazit gelangen zwei Rechtsprofessoren der Universität Freiburg, die am Tag darauf ihr Gutachten veröffentlicht haben. Sie alle haben ein dunkles Kapitel in der Bündner Geschichte aufgearbeitet.

Die Gremien untersuchten, ob Verwaltungsmitarbeitende und Regierungsmitglieder von Preisabsprachen in der Bündner Baubranche wussten und ob sie aktiv mitgemacht haben. Die Antwort, vor allem von der PUK, ist nicht sehr schmeichelhaft: Die Beamten haben davon gewusst, sie haben weggeschaut, sie haben Gespräche schlecht dokumentiert. Man kannte sich und wollte sich keinen Ärger einhandeln, also schwieg man.