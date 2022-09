Erste Ausgabe der Literature Lenk – Sie haben keine Angst vor dem Röstigraben Am Wochenende fanden die ersten Literaturtage an der Lenk statt. Sechs Autorinnen und Autoren aus der Deutsch- und Westschweiz stellten ihre neusten Romane vor. Leonora Schulthess

Lukas Hartmann stellte im Rahmen von «Literature Lenk» seinen neuen Roman «Ins Unbekannte. Die Geschichte von Sabina und Fritz» vor. Foto: Leonora Schulthess

1983 wurde die Stiftung Kulturförderung Lenk gegründet. Ihr Ziel: die Pflege, Förderung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen verschiedener Art an der Lenk. Bisher sind die Sommer-Universität Lenk, das Forum für Musik und Bewegung, die Musikalische Sommerakademie Lenk sowie die Veranstaltungsreihe «Simmenklänge. HKB talauf» feste Bestandteile des Veranstaltungsprogramms der Stiftung. Diesen Herbst versucht sich der Stiftungsrat rund um Präsident Manuel C. Frick zum ersten Mal an literarischen Lesungen.