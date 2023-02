Zürcher Paar mit offener Beziehung – Wie sie mit der Eifersucht umgehen – und dem Gossip der Nachbarn Das Zürcher Paar Marti-Karvounaki führt seit zwölf Jahren eine offene Beziehung und redet darüber im eigenen Podcast. Das kriegen nicht nur die Kinder mit, sondern auch die Nachbarn. Alice Britschgi

Sheila Karvounaki und Fabio Marti führten zehn Jahre eine monogame Beziehung – dann machten sie auf. Foto: Sabina Bobst

Fabio Marti hat mit einer anderen Frau geschlafen. Vor diesem Moment hat er sich immer gefürchtet. Das ist der Augenblick, so dachte er, in dem alles kaputtgehen würde. Seine Beziehung, das Familienleben. Doch als er spätabends nach Hause kommt und sich neben seine schlafende Frau ins Bett legt, merkt er: Seine Angst war umsonst. Nichts hat sich verändert. Er kann Sex haben, mit wem er will; küssen, wen er möchte; im Ausgang mit anderen Frauen flirten – es hat nichts mit der Beziehung zu seiner Frau zu tun.