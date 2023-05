Inforama Hondrich – Sie haben die Winterschule absolviert Die bäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule in Hondrich feierte die Absolventinnen des Winterkurses 2023.

Sie schlossen den Winterkurs 2023 an der bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschule in Hondrich ab. Foto: PD

«Nid warte, bis die beschti Zyt chunnt, sondern die jetzigi zur beschte mache.» Mit diesem Spruch luden die 21 Absolventinnen des Winterkurses 2023 am Dienstag zur Abschlussfeier der bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschule ein. Diese fand in den Räumlichkeiten des Inforama Berner Oberland in Hondrich statt.

Dass die Frauen diesen Spruch verinnerlicht haben, konnte die Schulleiterin Zita Thoma anlässlich der Unterrichtsbesuche mit Freude feststellen: «Mit Begeisterung und viel Ideenreichtum wurden kreative Lösungsansätze erarbeitet und umgesetzt», steht in einer Mitteilung des Inforama. Das grosse Interesse an den vielseitigen Unterrichtsfächern sei bei den engagierten Fragestellungen und Beleuchtungen der Sachlagen aus verschiedenen Blickwinkeln sehr gut sichtbar geworden.

Die Absolventinnen des Winterkurses seien mit ihren fundierten Kenntnissen und Kompetenzen gefragte Berufsfrauen in den Bereichen Spitex, Heime, Kindertagesstätten oder auch in Tagesschulen, steht im Communiqué weiter. Mit dieser Ausbildung in betriebs- und haus- und landwirtschaftlichen Fächern ist auch die selbstständige Führung eines Betriebszweiges möglich. «Ausserdem sind die Absolventinnen befähigt, bei Veränderungen auf dem Landwirtschaftsbetrieb mitzureden und mitzuentscheiden.»

PD

