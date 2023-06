Eltern vor Gericht – Sie haben den Jungen geschlagen, getreten, bedroht Über Jahre haben die Mutter und der Stiefvater ihren Sohn in einem Emmentaler Dorf misshandelt. Sie weisen alle Schuld von sich. Das Gericht kommt zu einem anderen Urteil. Cornelia Leuenberger

Schläge, immer wieder Schläge: Was hier für das Bild nachgestellt wurde, hat ein Kind im Emmental über Jahre erlebt. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Der Junge wurde geschlagen, getreten, an den Ohren hochgezogen und fallen gelassen. Mit dem Kopf in ein mit Wasser gefülltes Lavabo gedrückt, sodass er nicht mehr atmen konnte. Mit Teller und Messer beworfen. Er besuchte den Unterricht in dreckigen, kaputten sowie oftmals nicht der Witterung angepassten Kleidern.