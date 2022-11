Indische IT-Leute in den USA – Sie haben das Silicon Valley gross gemacht – jetzt macht sich Panik breit Wer den Job verliert, muss die USA verlassen: Die Entlassungswelle bei Meta, Twitter und Amazon verängstigt Ingenieure aus Indien. Anneka Patel traf es im Mutterschaftsurlaub. Walter Niederberger

Anneka Patel – ehemalige Kommunikationsmanagerin bei Meta – wurde während der Mutterschaftspause gekündigt. Im Bild ist sie mit ihrer drei Monate alten Tochter Emilia. Foto: Linkedin

Anneka Patel, Kommunikationsmanagerin bei Meta, wachte um drei Uhr in der Nacht auf. Eine Arbeitskollegin meldete ihr, dass sie die Kündigung erhalten habe. Zwei bange Stunden später hatte Patel Gewissheit. Auch sie war von der grössten Entlassungswelle in der Firmengeschichte von Meta betroffen. «Es war besonders hart für mich, weil ich im Mutterschaftsurlaub bin», berichtet sie auf einem der zahlreichen Internetforen im Silicon Valley, in denen sich Stellensuchende treffen und austauschen.