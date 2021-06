Feier in Burgdorf – Sie haben das Diplom in der Tasche 142 junge Frauen und Männer haben die Matur bestanden und durften ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Zum Unterricht ins Gymnasium: 142 junge Menschen haben diese Zeit hinter sich. Foto: Marcel Bieri

Nicht wie üblich alle miteinander und in der Stadtkirche, sondern in Klassen aufgeteilt und in der Markthalle: So haben die Maturandinnen und Maturanden des Gymnasiums Burgdorf ihre Zeugnisse und Diplome bekommen. Immerhin war der Rahmen trotz der Corona-bedingten Feier auf Abstand in etwa der übliche: Nach der musikalischen Eröffnung folgten die Reden von Schulleitung und Klassenlehrpersonen, die Übergabe der Ausweise, die Verabschiedung durch die Schulleitung sowie der musikalische Ausklang.

