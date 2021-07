Lehrabschluss im Emmental – Sie haben das Diplom in der Tasche Die Kaufleute sowie die Detailhandelsfachleute und -assistenten haben die Prüfungen hinter sich. Fast alle haben bestanden.

Detailhandelsfachleute sind ausgebildet, Kundinnen und Kunden zu beraten. Zum Beispiel beim Kleiderkauf. Foto: Urs Jaudas

Sie waren allein gekommen, ohne Familien. Aber wenigstens konnten die Lehrabgängerinnen und -abgänger des bzemme ihre Diplome persönlich in Empfang nehmen: In der Markthalle Burgdorf fanden die Abschlussfeiern der Kaufleute sowie der Detailhandelsassistenten und -fachleute statt. Die Angehörigen der jungen Frauen und Männer konnten dem Anlass via Livestream beiwohnen.

Moderiert wurde die Feier von Debora Gerber, Jael Grossenbacher und Ronnie Schmutz. Die drei haben noch eine Weile als Lernende vor sich, sind sie doch im Moment im 1. Ausbildungsjahr. Trotzdem hätten sie, so ist einer Mitteilung aus dem bzemme zu entnehmen, «Professionalität wie auch gesundes Selbstbewusstsein bewiesen».