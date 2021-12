Tennisprofi Valentina Ryser – Sie glaubt an die grosse Karriere – trotz allem Bloss die Nummer 516 der Welt ist die 20-jährige Thunerin. Der Traum von der Teilnahme an Grand-Slam-Turnieren aber lebt. Adrian Horn

Valentina Ryser posiert im Strandbad in Thun, ihrer Heimat. Foto: Christian Pfander

Sie steht auf, frühmorgens, macht sich bereit und besteigt den Zug. Rund zwölf Stunden später wird sie sich nach getaner Arbeit auf dem Heimweg befinden. Das hört sich schwer nach Alltag an, wie wir alle ihn kennen.

Doch Valentina Ryser hat keinen alltäglichen Beruf: Sie ist Tennisprofi.

In den Räumlichkeiten des nationalen Verbandes in Biel schuftet die Thunerin seit einiger Zeit. Inzwischen pendelt sie, nachdem sie hier zwei Jahre im Internat gelebt hat, wie man dies als Schweizer Talent eben so tut. Roger Federer bereitete sich unter anderem im Seeland auf seine Karriere vor; das Haus, in dem er lebte, befindet sich gleich nebenan, gut sichtbar und jederzeit im Blickfeld all jener, die gleichfalls nach der grossen Laufbahn streben. Ryser findet hier vorzügliche Trainingsbedingungen vor, wird beraten, betreut, gecoacht. Und immer mal wieder üben auch Profis hier, die den Durchbruch bereits geschafft haben, Viktorija Golubic etwa, die Wimbledon-Viertelfinalistin heuer. Der Umgang sei locker, kollegial, unkompliziert, sagt die Berner Oberländerin.