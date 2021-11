Anwältin wagt Abenteuer – Sie gibt ihren Job auf, um Topmanager mit Hypnose zu therapieren

Sie treten auf Ende Jahr aus Ihrer Anwaltskanzlei aus. Ist Ihnen der Anwaltsberuf verleidet?

Nein, ich bin nie ungern zur Arbeit gegangen und habe mich bis zuletzt sehr engagiert in diesem Beruf, an vielen Tagen von 8 bis mindestens 22 Uhr. Aber manchmal lohnt es sich, auch Dinge loszulassen, die man mag. Der Psychiater C.G. Jung hat geschrieben, das grösste Hindernis für persönliche Entwicklung sei ein erfolgreiches Leben. Mir wurde bewusst: Ich bin gerne Anwältin, aber viele Seiten von mir haben keinen Platz in diesem Beruf. Es wäre dem Leben gegenüber undankbar gewesen, wenn ich im Bekannten verharrt hätte. Deshalb habe ich mich vor vier Jahren mit über fünfzig für ein ungewisses Abenteuer entschieden.