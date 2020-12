Volks- und Sonderschüler – Sie gehen zusammen in eine Schule Seit diesem Sommer werden Kinder der Heilpädagogischen Schule Burgdorf in Utzenstorf unterrichtet. Dort sind sie mit den Schülern der Regelklassen unter einem Dach. Ein Schulbesuch. Regina Schneeberger

Die Kinder der Heilpädagogischen Schule werden seit diesem Sommer unter einem Dach mit den Volksschülern unterrichtet. Foto: Nicole Philipp

Die Pausenglocke klingelt. Mit lautem Getöse rennen die Kinder durch die Gänge. Schliesslich gilt es, rechtzeitig im Klassenzimmer zu sein. Ruhiger geht es derweil in der Klasse von Monika Heiniger zu und her. Die Schülerinnen und Schüler sitzen bereits im Kreis, lauschen gespannt. Die Heilpädagogin erklärt, was an diesem Nachmittag auf dem Programm steht: Deutsch, Musik, Ämtli, nach Hause gehen. Für jedes Fach, jede Aufgabe gibt es ein Kärtchen, angeheftet an eine Pinnwand.

«Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es besonders wichtig, dass es nach Plan läuft», sagt Monika Heiniger nach der Schulstunde. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Corinne Affolter unterrichtet sie die Kinder. «Hier läuft so viel; da hilft es, wenn wir alles vorbesprechen», ergänzt Affolter.