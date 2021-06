Gymnasium Burgdorf – Sie gehen, ohne Radau zu machen Die Maturanden durften nicht ins Ausland reisen, Prüfungen mussten sie trotzdem schreiben. Das Primajahr im Rückblick. Nina-Lou Frey

Viele der 144 Maturanden am Burgdorfer Gymnasium schätzten den Austausch untereinander vor Ort. Foto: Marcel Bieri

Das letzte Jahr am Gymnasium hats in sich. Wer sich vier Jahre mit dem Endoplasmatischen Retikulum und dergleichen auseinandersetzt, möchte diese Schulzeit vielleicht gebührend verabschieden. Zur Maturitätsfeier in elegantem Kleid oder Hemd antreten, eine gemeinsame Reise ins Ausland machen und beim Abschlussritual «Mulus» mal die Lehrpersonen herumdirigieren: Das gehörte zur Prima am Gymnasium Burgdorf. Vor Corona.

«Wir haben alles ausserhalb des Unterrichts abgesagt», sagt der stellvertretende Rektor Stefan Iseli. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen hätten das sehr bedauert. Wie alle anderen Gymnasien hat sich Burgdorf an den Richtlinien des Kantons orientiert. Aufgrund der Corona-Situation konnten die Klassen letzten Herbst nicht nach Berlin oder Rom reisen. «Die Schüler haben nachgefragt und Anträge gestellt», so Iseli. «Mehrheitlich akzeptierten sie, dass sie verzichten müssen.» Ihm wurde aber zurückgemeldet, dass der soziale Austausch fehle. «Die Erlebnisse ausserhalb des Schulzimmers sind enorm wichtig», weiss Iseli.