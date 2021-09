Kampf gegen Food-Waste – Sie geben Gemüse und Früchten eine zweite Chance Ein Ehepaar aus Melchnau verkauft Lebensmittel, die nicht der handelsüblichen Norm entsprechen. Die beiden sind überzeugt: Essen wegzuwerfen, ist reiner Luxus. Tobias Granwehr

Diese Äpfel sind zu alt für den Verkauf im Detailhandel. Komali Silva und Udara Widanaralalage (rechts) sind aber überzeugt, dass sie noch geniessbar sind. Fotos: Beat Mathys

In einem kühlen Keller in St. Urban stapeln sich Kisten mit Gemüse und Früchten. Kartoffeln, Rüebli, Kürbisse, Zucchetti, Salate, Äpfel oder Trauben warten darauf, in andere Kisten und Körbe verpackt zu werden. Die Rüebli sind klein oder krumm, auch die Kartoffeln sind nicht die schönsten Exemplare, Gleiches gilt für die Kürbisse und alle anderen Sorten.

Doch genau aus diesem Grund befinden sich das Gemüse und die Früchte in diesem Keller. Die Familie Widanaralalage-Silva aus Melchnau hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Sie beziehen von Landwirten Ware, die meist als zweitklassig bezeichnet wird, weil sie nicht der von den Grossverteilern geforderten Norm entspricht. Für den Konsum ist die Ware aber alleweil gut genug. Deshalb verkaufen sie die Lebensmittel weiter.