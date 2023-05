«Apropos» – der tägliche Podcast – Sie fühlten sich in den Medien schlecht abgebildet – also schufen sie ihr eigenes Onlinemagazin Ausländer, Flüchtlinge oder Musliminnen: In den Medien werden Menschen mit Migrationshintergrund oft klischiert oder negativ dargestellt. Die Plattform «Baba News» will dieses Bild aufbrechen. Laura Bachmann als Produzentin Aleksandra Hiltmann als Gast Mirja Gabathuler als Host

Knapp 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben einen sogenannten Migrationshintergrund. In den Medien kommen diese Personen aber seltener vor. Wenn sie vorkommen, dann oft in klischeehaften Rollen und im Zusammenhang mit negativen Schlagzeilen: Studien zeigen, dass von Migrantinnen und Migranten in Zeitungen, Fernsehen, Online oder im Radio insgesamt ein schlechtes Bild gezeichnet wird. Um dem entgegenzuwirken, hat die Journalistin Albina Muhtari vor fünf Jahren das Onlinemagazin «Baba News» gegründet.

Die Plattform will eine realistische Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz fördern. Die Journalistinnen und Aushängeschilder von «Baba News» thematisieren Identität und zeigen in Erfahrungsberichten zum Beispiel, wie es ist, zwischen Kulturen aufzuwachsen – oder mit einem unschweizerisch klingenden Namen im Toggenburg.

Wie «Baba News» damit die Medienlandschaft umkrempeln will, darüber spricht Social-Media-Redaktorin Aleksandra Hiltmann im Podcast «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



