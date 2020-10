Einbrecher in Hindelbank – Sie flohen zu Fuss Ein eingeschlagenes Fenster, eine Flucht über die Bahngleise und schliesslich eine Verhaftung. Beim Bahnhof war am Mittwochmorgen viel los.

Auf ihrer Flucht überquerten zwei Männer die Gleise in der Nähe des Bahnhofs. Foto: Thomas Peter

Kurz nach 7 Uhr am Mittwochmorgen ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass bei einem Restaurant an der Kirchbergstrasse in Hindelbank ein Fenster eingeschlagen worden sei. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und trafen zwei Personen an, die beim Anblick der Beamten zu Fuss die Flucht ergriffen. Dabei überquerten sie nahe des Bahnhofs mehrere Bahngleise. «Nach kurzer Verfolgung konnten die beiden Flüchtenden gestoppt und arretiert werden», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.