Goa-Party im Emmental – Sie feierten im Wald – dann kam die Polizei Eine Gruppe junger Leute machte trotz Pandemie ein Fest in der Natur. Dafür wurden die Organisatoren gebüsst. Zu Unrecht? Regina Schneeberger

Cartoon: Max Spring

Es war eine Vollmondnacht im Frühling 2021. Zu jener Zeit, als die Pandemie den Alltag stark einschränkte und sich maximal 15 Leute treffen durften. Das hielt eine Gruppe von rund 30 Feierfreudigen nicht davon ab, an einem Waldrand bei Wynigen eine Goa-Party zu machen. Sie tanzten zu Technomusik, es floss Alkohol, die Lichtanlage liess die Bäume in wechselnden Farben erstrahlen. So hat sich die Party gemäss Strafbefehl zugetragen.