Schulen auf dem Bödeli – Sie feierten das Jubiläum mit 2000 Zopftäubchen Die Schulsozialarbeit Bödeli feierte mit einem Znüni für alle Kinder der beteiligten Gemeinden ihr zehnjähriges Bestehen. Anne-Marie Günter

Brötchen-Schmaus auf dem Spielgerät in Matten zur Feier von 10 Jahren Sozialarbeit Bödeli. Foto: PD

Ein kleiner Tisch vor dem Schulhaus Matten: Einige Ballons machen darauf aufmerksam, dass etwas Besonderes stattfindet. Vor der grossen Pause helfen Drittklässler Patrik Kämpf, dem Interims-Leiter der Schulsozialarbeit Bödeli mit einer 20-Prozent-Stelle, Fähnchen in goldbraune Zopftäubchen mit Rosinenaugen zu stecken. Diese tragen einen QR-Code. Darüber können die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse an einer Verlosung teilnehmen. Sie geben auf der entsprechenden App an, was ihnen zur Schulsozialarbeit in den Sinn kommt, zum Beispiel Stichwörter mit dem beliebten # davor.