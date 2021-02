Ihr gesamter Hof brannte ab – Sie feiern, weil sie alle noch am Leben sind Die Frauchigers kämpfen seit dem Grossbrand vor einem Jahr für den Wiederaufbau ihres Hofs. Der Name ihres Sohnes erinnert an dessen Vergangenheit, und ein Familienmitglied macht ihnen Sorgen. Martin Sturzenegger

Hündin Mia ist geblieben, Sohn Aschi ist dazugekommen: Remo und Christina Frauchiger auf der Schutthalde ihrer einstigen Existenz. Foto: Samuel Schalch

Fährt Remo Frauchiger mit seinem weissen Skoda durch das Dorf, nimmt er oft die falsche Abzweigung. Unabsichtlich, wie er sagt. «Unterer Wolfsberg» steht auf dem Strassenschild, das in Richtung eines steilen Hügels weist. «Es zieht mich automatisch da hoch», sagt der 29-Jährige. Seit einem Jahr wohnt Frauchiger mit seiner Frau Christina in einer Mietwohnung in Wald im Kanton Zürich. Doch der Landwirt sagt: «Der Wolfsberg ist mein Zuhause. Er wird es immer bleiben.»

Sein ganzes Leben verbrachte Remo Frauchiger auf dem rund 300 Jahre alten Hofsgut im zürcherischen Bauma. Bis vor einem Jahr. Damals legte ein Feuer alles in Schutt und Asche (lesen Sie hier mehr dazu). Es war eine gewaltige Feuerwalze, angetrieben durch den Sturm Sabine, die innert einer knappen Stunde sechs Häuser zerstörte. Die traurige Bilanz: Ein Schaf, zwei Ziegen sowie zehn Gänse und Truthühner starben bei dem Brand.