Worldskills in China abgesagt – Sie fahren nicht nach Shanghai Die Pandemie verhindert, dass die Berufsweltmeisterschaften dieses Jahr in China stattfinden können. Die Veranstalter suchen nach Alternativen.

Vom 12. bis zum 17. Oktober sollten in Shanghai die Berufsweltmeisterschaften stattfinden. Der Lockdown, der die Stadt rund zwei Monate lahmlegte und dieser Tage gelockert wird, sowie die pandemische Lage im Land verunmöglichen dies nun aber. Am 31. Mai hat Worldskills International mitgeteilt, dass der Anlass nicht in der chinesischen Grossstadt durchgeführt werden könne.

Laut der Organisation laufen derzeit Gespräche zu möglichen alternativen Austragungsorten. Weitere Informationen kündigte Worldskills International für Ende Juni an. Möglicherweise würden in China die Worldskills 2026 austragen, heisst es weiter.

Berufsleute aus der Region betroffen

Vom Entscheid betroffen sind auch Teilnehmer, Experten und Unternehmen aus der Region Thun und dem Berner Oberland. So etwa die vier Männer, die ihre Berufsgattung an den Weltmeisterschaften vertreten: Polymechaniker Gil Beutler aus Linden, Elektroinstallateur Patrik Siegenthaler, ebenfalls aus Linden, Gipser-Trockenbauer Adrian Büttler aus Grund bei Gstaad und Landschaftsgärtner und Gartenbauer Fabian Baumann aus Oberdiessbach.

Bis ein Entscheid zur Durchführung der Berufsweltmeisterschaften 2022 vorliegt, pausiert diese Zeitung die Serie «Worldskills Shanghai 2022».

