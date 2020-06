Wirtschaftsstandort Langenthal – Sie erzeugen digitale Zwillinge Drei Oberaargauer Unternehmen haben sich dem Geschäft mit 3-D-Visualisierungen verschrieben. Ein Gespräch über die Zukunft des Einkaufens, emotionale Bilder und wieso Langenthal das bessere Zürich ist. Melissa Burkhard

Digitale Spielerei: Der Kopf der Actionfigur «Ironman» wird in den Raum projiziert. Josua Hönger, Ian Bland und Mario Rothenbühler (v.l.n.r) entwickeln solche 3-D-Modelle. Foto: Beat Mathys

Denkt man an die Orte, die am Puls des digitalen Zeitalters stehen, fällt einem beim besten Willen nicht zuerst Langenthal ein. Ian Bland, Mario Rothenbühler und Josua Hönger beweisen das Gegenteil: Die drei Oberaargauer haben Firmen gegründet, die 3-D-Visualisierungen entwickeln, zwei davon mit Sitz in Langenthal. Sie stellen virtuelle Kopien meist realer Objekte her – sogenannte digitale Zwillinge. Gleichzeitig forschen sie an der Technik selbst. Ein Geschäftsmodell, welches, geht es nach den Unternehmern, das Potenzial hat, ein neuer Wirtschaftszweig in der Region zu werden.