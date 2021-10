Sumiswald vor 200 Jahren – Sie ersäuften Mäuse und heilten mit Pferdemilch Im Gemeindearchiv erregte sie kein grosses Aufsehen. Aber jetzt kommt eine höchst interessante Beschreibung der Gemeinde Sumiswald von einst als Buch heraus. Susanne Graf

So präsentiert sich das Dorf Sumiswald dem Fotografen heute vom Kreuzwegbergli aus. Foto: Raphael Moser

Historikern ist der Name Rudolf Fetscherin zweifellos ein Begriff. Vor allem jenen, die im Sumiswalder Gemeindearchiv nach alten Quellen gesucht haben. Der Pfarrer hat 1826 ein umfassendes Porträt über die Gemeinde Sumsiwald geschrieben und damit an einem Wettbewerb der Ökonomischen Gesellschaft des Kantons Bern die goldene Medaille gewonnen. Von Hand verfasst, wurde die Schrift 191 Seiten dick. Fetscherin überschrieb sie mit «Versuch einer Topographie der Gemeinde Sumsiwald 1826».

Bloss schade, dass das Werk nie gedruckt wurde, nicht frei zugänglich war und im Archiv der Gemeinde Sumiswald vor sich hin schlummerte. Lokalhistoriker Dieter Sigrist hat das nun geändert; er gibt die Schrift als Buch heraus. Er tippte ab, passte die Rechtschreibung und hier und dort auch die Formulierung an. Aber im Grossen und Ganzen habe er am Originaltext festgehalten, schreibt er in einer Medienmitteilung.