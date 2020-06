Berufsbildung in Thun – Sie erhielten Preise in drei Kategorien Für einen Notendurchschnitt von 5,6 oder mehr wurden 19 Lehrabgängerinnen und -abgänger besonders geehrt. PD

Diese Lehrabgängerinnen und -abgänger des Berufsbildungszentrums IDM Thun waren im Jahr 2020 die Besten. Foto: PD

Auch dieses Jahr wurden junge Berufsleute für ihre ausserordentlichen Leistungen während der Berufslehre am Berufsbildungszentrum IDM Thun in drei Kategorien geehrt. Die Feier fand kürzlich in der IDM-Aula statt und wurde laut einer Medienmitteilung der IDM von Maya und Damaris von Livesounds.ch musikalisch umrahmt. Die Lernenden brachten ihre Eltern, Ausbildnerinnen und Ausbildner sowie Lehrpersonen mit.

Der Kaba-Preis wurde durch Ernst Keller, Präsident der Kaba-Stiftung, an die Lernenden für die besten – während der ganzen Berufslehre – erbrachten Leistungen im eigenen Berufsfeld übergeben (Notendurchschnitt: mindestens 5,2). Den Rotary-Preis verlieh Lukas Rohr im Namen des Rotary-Clubs Thun an die Lernenden mit der besten Vertiefungsarbeit. Des Weiteren bekamen die 19 Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger, die während der ganzen Berufslehre einen Notendurchschnitt von 5,6 oder mehr erzielten, eine IDM-Urkunde ausgehändigt.