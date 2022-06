Oberländer Hilfsaktionen für Ukraine – Im Gedenken an Stefan Hunger

Sie wollen es noch einmal wagen: Am 27. Juni fahren erneut Trucker mit blau-gelben Lastwagen los von Wattenwil und transportieren Hilfsgüter nach Lwiw in der Ukraine. Hans Peter Roth

Reto Huber (links), Stefan Hunger (✝, 2. v. l.) und zwei weitere Fahrer beim Auftanken in Polen kurz vor der ukrainischen Grenze. Foto: Hans Peter Roth

«Ich bin so nervös!» Stefan Hunger aus Burgistein sollte vor Erstklässlern in Seftigen von seiner abenteuerlichen Fahrt bis nach Lwiw in der Ukraine erzählen. Mit vielen Tonnen Hilfsgütern und Lebensmitteln beladen war er Mitte April losgefahren. Gemeinsam mit weiteren Trucker-Kollegen ging die Fahrt mit Lastwagen der Wattenwiler Firma Martin Wittwer AG Transporte nach Osteuropa. Hin und zurück mit LKWs, zufälligerweise auch noch in blau-gelbem Design, den ukrainischen Nationalfarben.