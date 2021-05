Vom Transmann zurück zur Frau – Sie, Er, Ich Es gibt viele Geschichten über Menschen, die ihr Geschlecht angleichen. Die meisten haben ein Happy End. Aber Ellie R. bereut es. Das ist ihre Geschichte. Thorsten Schmitz

Ellie R. nennt es einen «Riesenumweg», den sie sich hätte sparen sollen: Sie kam als Mädchen zur Welt, wurde als junge Frau zum Mann und ist heute wieder eine Frau. Foto: Sabine Lewandowski

Als es Sam R. richtig schlecht geht, obwohl es ihm doch besser gehen sollte, klappt er im Krankenhausbett seinen Laptop auf und googelt. Das Internet, hofft er, soll Antworten liefern. Aber alles, was er findet, sind euphorische Berichte, dass es einem wie ihm super gehen sollte, jetzt, wo er ins andere Geschlecht gewechselt ist. Er findet nichts über Menschen, die wieder zurückkehren möchten in ihr Geburtsgeschlecht. Also Menschen wie ihn.

Ein Nachmittag im Mai vor sechs Jahren, kurz nach der Operation. Sam ist 24, hat keine Brüste mehr, keine Gebärmutter, keine Eierstöcke. Er weint. Die Mutter tröstet ihn, die Traurigkeit werde verfliegen, wenn die Narben erst mal verheilt sind. Aber er ist sich sicher wie lange nicht mehr: Ich möchte wieder Ellie sein.