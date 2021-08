Rebecca Saunders am Lucerne Festival – Ihre Karriere begann unter einem Klavier Rebecca Saunders’ Musik erzählt von Wut, Unterdrückung, Einsamkeit. Derzeit probt sie als Composer-in-Residence in Luzern. Susanne Kübler

«Das Stück ist mein Monster»: Rebecca Saunders über «Nether», das morgen im Luzerner KKL zur Aufführung kommt. Foto: Astrid Ackermann / PD

Als die Britin Rebecca Saunders vor zwei Jahren den mit 250’000 Euro dotierten Siemens-Musikpreis erhielt, war in den Lobreden viel von ihrem Umgang mit der Stille die Rede. Sitzt man nun im Luzerner Südpol in der Probe für die Aufführung vom Samstag von «Nether», wird man allerdings fast erschlagen von dieser Musik. Das Stück sei ihr Monster, wird Saunders nach der Probe sagen, ein sehr differenziertes Monster: «Es soll nicht wie Heavy Metal klingen, wobei das ja auch geil ist.»

Man hört in diesem Satz erstens die Wahlberlinerin – und zweitens eine Komponistin, die auf ihre ganz eigene Weise radikal ist. In diesem Stück ging es ihr darum, an die Oberfläche zu holen, was normalerweise unterdrückt wird. Und auch wenn sich jeder einzelne Ton in der Partitur erklären lässt: Es ist vor allem die physische Wucht dieser Musik, die zählt.