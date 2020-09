Ostermundigen vor den Wahlen – Sie engagieren sich auch ohne Schweizer Pass Am Sonntag wird in Ostermundigen gewählt. Ausländerinnen und Ausländer bleiben dabei aussen vor – einbringen wollen sie sich trotzdem. Stephanie Jungo

Olga Pisarek hat zwar kein Stimm- und Wahlrecht. Sie will sich aber trotzdem einbringen. Foto: Franziska Rothenbühler

Olga Pisarek überlegt, zögert kurz. Sie spricht über ihr Engagement in Ostermundigen. In der Gemeinde wird am Sonntag gewählt. Mitmachen darf Pisarek nicht, sie hat keinen Schweizer Pass. Trotzdem versucht sie, sich einzubringen.