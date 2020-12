Trotz Corona-Pause im Einsatz – Sie dürfen spielen, und dies erst noch eine Liga höher Aron Krähenbühl ist für Visp, Kent Daneel für Olten im Einsatz. Die MSL-Zwangspause können sie nutzen. um sich für einen Profivertrag aufzudrängen. Reto Pfister

Aron Krähenbühl im Dress des EHC Visp Foto; zvg

Auch Aron Krähenbühl hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 21-Jährige musste daher die Weihnachtsfeiertage in Isolation verbringen. Am Dienstag könnte diese enden. Wird er negativ getestet, kann der junge Stadtberner wieder ins Eistraining einsteigen. Nicht bei seinem Stammclub Thun, in der MSL ist der Spielbetrieb seit dem 24. Oktober wegen des Verbots von Kontaktsportarten im Amateurbereich eingestellt. Krähenbühl wird, sofern er wieder gesund ist, ins Wallis fahren und an einer Übungseinheit des Swiss-League-Vereins Visp teilnehmen.

Der Verteidiger darf damit im Gegensatz zu den meisten anderen MSL-Spielern derzeit seiner Passion, dem Eishockeyspielen, nachgehen. «Ich geniesse dies, verspüre extreme Freude, wenn ich ein Spiel bestreite», sagt Krähenbühl. Und er erhält die Chance, es über einen Umweg doch noch in den Profibereich zu schaffen.

Partnervertrag mit Visp

Der Defensivmann durchlief alle Nachwuchsstufen bei SCB Future, bestritt auch neunzehn Spiele für Schweizer Nachwuchsauswahlen (U-16, U-17, U-18). Am Ende seiner Juniorenzeit erhielt er jedoch kein Angebot aus einer der beiden höchsten Ligen. Thun wählte Krähenbühl auch deshalb als Verein aus, weil er im dortigen Spital derzeit ein Pflegepraktikum absolviert. Dieses ist Voraussetzung, um in die Ausbildung zum Physiotherapeuten einsteigen zu können.

Die Oberländer haben einen Partnervertrag mit Visp abgeschlossen. Im Sommer konnten einige Spieler, darunter auch Krähenbühl, mit den Wallisern trainieren. «Sportchef Bruno Aegerter gefiel meine Spielweise und meine Einsatzbereitschaft», sagt der Verteidiger. Aegerter ist inzwischen Trainer der Visper geworden. Eine Woche nach dem Stopp des Spielbetriebs in der MSL rief er Krähenbühl an. In der Defensive des Swiss-League-Teams klafften verletzungsbedingt Lücken, der Thuner erhielt seine Chance und nutzte sie.

Zehn Partien bestritt er bis jetzt für Visp, einen Skorerpunkt erzielte er bis jetzt noch nicht. «Dies ist auch nicht mein vorrangiges Ziel», sagt Krähenbühl. «Ich versuche in erster Linie, die einfachen Dinge richtig zu machen.» Einen riesigen Unterschied zwischen dem Eishockey in der Swiss League und der MSL stellt er nicht fest. Das Tempo sei höher, zudem sei es extrem wichtig, die taktischen Vorgaben einzuhalten. Dies kenne er jedoch schon aus dem SCB-Nachwuchs, er habe sich rasch daran gewöhnt.

Drei Jahre in Norwegen

Wie Krähenbühl erhält derzeit auch Kent Daneel (21) eine Chance, sich im Profibereich aufzudrängen. Der Stürmer des MSL-Clubs Huttwil bestritt bis jetzt neun Spiele (ohne Skorerpunkt) für den EHC Olten. Daneel hat einen interessanten Werdegang hinter sich. Der schweizerisch-norwegische Doppelbürger spielte von 2016 bis 2019 im Nachwuchs von Valerenga Oslo. Via den Erstligisten Pikes Oberthurgau fand er den Weg nach Huttwil. «In die MSL zu wechseln, war genau der richtige Entscheid», sagt er. Bei Huttwil nahm er mit acht Skorerpunkten aus sieben Spielen sofort eine tragende Rolle ein.

Daneel kann sich vorstellen, ein Ingenieurstudium zu absolvieren, auf die genaue Fachrichtung hat er sich noch nicht festgelegt. Wie Aron Krähenbühl hat auch er aber das Ziel Eishockeyprofi nicht aus den Augen verloren. Vertragsangebote für die nächste Saison haben die beiden bis jetzt nicht erhalten; einen Vorteil gegenüber vielen anderen MSL-Spielern aber haben sie derzeit: Sie dürfen Eishockey spielen.