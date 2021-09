Prominente zur Ehe für alle – Sie dürfen jetzt heiraten – werden sie es auch tun? Es sei ein wichtiger Moment für ein liberales Land wie die Schweiz – aber auch für sie selbst, sagen Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Sport. Und freuen sich. Markus Broths , Alessandra Paone

Die Katholische Kirche Zürich segnete homosexuelle Paar auf dem Platzspitz. Foto: Boris Müller

Auf diesen Tag haben viele gewartet, längst nicht nur Schwule und Lesben. Auch wenn für sie das deutliche Ja zur gleichgeschlechtlichen Ehe besonders wichtig ist. Ihre Beziehungen, das Familienkonstrukt, in dem sie leben, wird nun nicht nur gesellschaftlich, sondern auch rechtlich anerkannt. Sechs Prominente sagen, was die Annahme der Vorlage für sie bedeutet – und ob sie nun heiraten werden.

Kurt Aeschbacher, Fernsehmoderator

Fernsehmoderator Kurt Aeschbacher wird kein grosses Hochzeitsfest feiern. Foto: BOM

«Dass alle Menschen gleichbehandelt werden, ist in einer aufgeschlossenen demokratischen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit. Zwei Menschen, die sich lieben, müssen die gleichen Rechte und Pflichten wahrnehmen können. Ich lebe mit meinem Partner in einer eingetragenen Partnerschaft. Gegenüber dem Staat stehen wir jetzt schon wie jedes heterosexuelle Paar steuerlich in der Pflicht. Auch wenn wir nun weder eine grosse Hochzeit feiern wollen noch Kinder adoptieren möchten, braucht es eine grundsätzliche Gleichstellung für alle Paare, unabhängig von ihren sexuellen Prioritäten.»