Fahrende in Grosshöchstetten – Sie dürfen drei Wochen bleiben Eine Gruppe Fahrender mit rund einem Dutzend Gespannen hat sich in Grosshöchstetten niedergelassen. Sie hat sich mit dem Grundeigentümer geeinigt. Hans Ulrich Schaad

Eine Gruppe jener Fahrenden, die nach Pfingsten in Belp haltmachten (im Bild), ist nun in Grosshöchstetten. Foto: Christian Pfander

Vor zehn Tagen packten die Fahrenden in Belp ihre Sachen und verliessen nach zehn Tagen wie abgemacht den Parkplatz im Belpmoos. Unbekannt war, wohin es sie verschlagen wird. Sie tönten aber an, dass sich die grosse Gruppe womöglich aufteilen werde.

Rund ein Dutzend dieser Gespanne macht seit Montagmorgen wieder halt in der Region, einige Kilometer weiter östlich. Die Fahrenden haben sich auf einem frisch gemähten Feld im Gebiet Thalibühl in Grosshöchstetten niedergelassen. Der Grundeigentümer sei einverstanden, sagt Gemeindepräsidentin Christine Hofer (EVP) auf Anfrage. Vonseiten der Gemeinde habe der Geschäftsleiter an den Verhandlungen teilgenommen.