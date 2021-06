Zürcher Schauspielerin im Porträt – Sie droht aufzufliegen «Tatort»-Schauspielerin Rachel Braunschweig ist in «Spagat» als Lehrerin zu sehen, die eine Affäre mit einem Sans-Papiers hat. Gregor Schenker

Ob in «Die göttliche Ordnung», «Zwingli» oder im Zürcher «Tatort»: Rachel Braunschweig fällt durch vielfältige Rollen auf. Foto: Anne Morgenstern

Man kennt Rachel Braunschweig (53) aus tatkräftigen Nebenrollen. Im Zürcher «Tatort» ist sie als Staatsanwältin Anita Wegenast zu sehen, in «Zwingli» als Katharina von Zimmern, die letzte Äbtissin des Fraumünsterklosters. «Die göttliche Ordnung» brachte ihr den Schweizer Filmpreis als beste Nebendarstellerin ein – dort war sie eine Bäuerin, die sich von ihrem Mann emanzipiert. In «Wolkenbruch» wiederum spielte sie eine Mutter, die den Helden mit ihrer Tochter verheiraten will.

Es sind sehr unterschiedliche Figuren, und die Vielfältigkeit ist dann auch Braunschweigs hervorstechende Eigenschaft als Schauspielerin. «Ich bin in einem Alter, in dem mir mehr vielschichtige Rollen begegnen», so Braunschweig. Neue Facetten zeigt sie nun in ihrer ersten Filmhauptrolle in «Spagat». Marina ist eine Sekundarlehrerin, die mit Mann und Tochter auf dem Land lebt. Nebenher hat sie eine Affäre mit Artem, er ist der Vater einer ihrer Schülerinnen. Die beiden stammen aus der Ukraine. Als Marina merkt, dass das Mädchen in der Schule stiehlt, versucht sie, zu helfen, macht die Situation aber nur noch schlimmer: Es fliegt auf, dass sich Artem und seine Tochter illegal in der Schweiz aufhalten. Marina versucht zu retten, was zu retten ist, und ist dabei nicht immer integer. «Sie will richtig handeln, ist sich aber halt doch selbst am nächsten.» Dafür gabs eine Nominierung am Schweizer Filmpreis für die beste Hauptrolle.

Spagat Infos einblenden Drama von Christian Johannes Koch, CH 2020, 110 Min. Die Lehrerin Marina (Rachel Braunschweig) hat eine Affäre mit Artem (Alexey Serebryakov). Er ist alleinerziehender Vater von Ulyana (Masha Demiri), einer von Marinas Schülerinnen. Als herauskommt, dass die beiden illegal in der Schweiz leben, gerät auch Marinas Leben aus den Fugen. Ein toll gespieltes, spannendes Drama um eine Frau, die zwischen Hilfsbereitschaft und Eigennutz pendelt. (ggs) Arthouse Movie, Houdini

Rachel Braunschweig wuchs in Horgen auf und merkte früh, dass es ihr Spass macht, zu performen. Sie organisierte als Zehnjährige eine Zirkusvorstellung in der Nachbarschaft, war im Kinder- und Jugendtheater Metzenthin, studierte schliesslich Schauspiel und Theaterpädagogik an der ZHdK. Sie hatte Engagements in Hannover und Hamburg, arbeitete neben dem Theater als Sprecherin und vereinzelt im Fernsehen, kehrte schliesslich nach Zürich zurück und wurde freie Schauspielerin. In der Schweiz sei es möglich, damit den Lebensunterhalt zu verdienen. «In Deutschland ist Film besser bezahlt, aber im freien Theater ist es extrem schwierig.»

Braunschweig sagt: «Ich war lange ein Mischkonzern, habe viel Verschiedenes gemacht.» Anfang, Mitte vierzig habe sie sich überlegt, was sie noch erreichen wolle. «Ich habe begriffen, dass mir der Film und das Drehen liegen.» Spätestens seit dem Erfolg von «Die göttliche Ordnung» kann sie das ausleben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.