Oberländer Gruppenmeisterschaft – Sie dominierten den Wettkampf In der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 Meter setzten sich Region Thunersee, Frutigland und Stalden/Schwanden als Gruppensieger stehend frei durch. Gstaad-Saanen und Oberwil gewannen mit Auflage.

Konzentration am Abzug.

Foto: TA

In Kategorie 1, der höchsten Stärkeklasse stehend frei, blieben die Luftgewehrschützen (LG) Region Thunersee bei ihrer Wiederteilnahme an der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 Meter in den fünf Runden makellos und gewannen überlegen alle Duelle. So auch mit total 1583 Punkten und 63 Zählern Vorsprung in der Schlussrunde gegen Stalden/Schwanden, das den dritten Rang in der Schlussrangliste hinter Frutigland 1 belegte.

Die zweite Gruppe aus dem Kandertal obsiegte dafür in der Kategorie 2 mit ebenfalls fünf Siegen vor Bönigen und Reichenbach. Und in der Kategorie 3 holte die zweite Gruppe von Stalden/Schwanden den Gruppensieg vor Grindelwald in der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 Meter, wo es in dieser Saison wieder keine Auf- oder Absteiger zwischen den Kategorien gibt.

Bei den Auflageschützen, bei denen jede Gruppe drei statt vier Mitglieder zählt, kommen die Sieger in den Kategorien 1 und 3 aus Gstaad-Saanen sowie in der zweiten Kategorie aus Oberwil im Simmental. Sie alle blieben in den fünf 2022/23 ausgetragenen Wettkampfrunden ebenfalls ungeschlagen. Alle Wettkämpfe wurden dabei dezentral durchgeführt.

pd

