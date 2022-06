Von Ohio nach Signau – Sie bringt Americana ins Emmental Musikerin Kate Siegenthaler hat mit 42 Jahren ihr erstes Album aufgenommen. Diese Geschichte erzählt, wie sie ihre Stimme verlor – und wieder fand. Pia Scheidegger

Musikerin Kate Siegenthaler auf ihrem Hof in Signau. Foto: Beat Mathys

Kate Siegenthaler läuft von ihrem Garten hinaus auf eine Wiese und fängt an zu singen: «Dert äne am Bärgli dert steit e wissi Geiss.» Dann lacht die 42-Jährige laut. «Die Aussicht von hier ist normalerweise noch schöner», sagt sie und deutet auf die hügelige Landschaft rund um das Bauernhaus, in dem sie mit ihrer Familie lebt. Es ist bewölkt an diesem Tag in Signau, ein Gewitter zieht auf.