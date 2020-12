Weihnachtsstimmung in Aarwangen – Sie bringen Licht in die langen Dezembernächte Jeden Abend öffnet sich irgendwo im Dorf ein dekoriertes Adventsfenster. Brigitte Meier

Adventsfenster Nummer eins von Corine Rohrbach in der Eyhalde 19. Fotos: Marcel Bieri

Seit dem 1. Dezember leuchtet eine muntere Weihnachtsszenerie beim Bauernhaus an der Eyhalde in Aarwangen, gestaltet von Corine Rohrbach. Das zweite Törchen beziehungsweise Fenster hat Brigitte Harder Bill an der Bläuenrainstrasse kreiert. Zwei weisse Engelsschwingen breiten sich aus und scheinen die Betrachter zu beschützen. Ein heimeliges Winterfenster der Stiftung Lebensart mit glitzernden Schneesternen und roten Kugeln erfreut auch die Bewohner des Altersheims an der Riedgasse.

Hinter einem alten Holzfenster in einem Häuschen beim Einfamilienhaus an der Hardstrasse 30 kann man eine Krippe mit Figuren bewundern, die Madeleine Läderach selbst angefertigt hat. Wie ihr Mann Hansjürg Läderach sagt, hätten an der Eröffnung vom 4. Dezember immer wieder Leute vorbeigeschaut, um das Fenster zu bestaunen. 24 Adventsfenster laden im Laufe des Monats ein zu einem winterlichen Spaziergang durch Aarwangen.