Thuner Winterzauber – Sie bringen «Die Rote Zora» auf die Bühne Im Zirkuszelt auf dem Mühleplatz zeigt der Verein Winterzauber heuer «Die Rote Zora». Lia Uetz und Janik Gertsch spielen zum ersten Mal eine Hauptrolle. Stefan Kammermann

Die Jugendbande der Uskoken mit den Hauptdarstellern Lia Uetz (l.) und Janik Gertsch (r.) an einer der Proben. Foto: PD/Pascal Reiter

Lia Uetz kommt mit dem Velo angeradelt. Für die 17-jährige Schülerin aus Steffisburg ist es ein Katzensprung ins Zirkuszelt auf dem Mühleplatz in Thun. Für Lia und die weiteren 30 Mitspielenden wird das Zelt für die nächsten Wochen quasi zur Ersatzwohnstube. Mit dem neuen Stück «Die Rote Zora» des Vereins Winterzauber Thun wollen die Laiendarstellerinnen und -darsteller über die kommenden Feiertage nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Als die Schülerin an diesem kalten Abend zur Probe im Zirkuszelt vorfährt, wird sie bereits erwartet. Ihr Bühnenpartner Janik Gertsch aus Spiez guckt sich das Bühnenbild im Zelt schon mal an. Auch er ist, wie Lia, 17 Jahre jung und bei einem Bahnunternehmen in der Ausbildung zum Automatiker.