55. Schlosskonzerte Thun – Sie bringen den Sommer zum Klingen Der Juni gehört musikalisch den 55. Schlosskonzerten Thun mit neun Konzerten an sieben Spielorten – tief wurde in die Genre-Kiste gegriffen. Christina Burghagen

Das Trio Toth mit (v.l.) Anouk, Manoush und Anatol. Die drei beweisen bei ihrem Konzert in der Kirche Scherzligen, dass vor dem Erfolg nicht unbedingt die Schule stehen muss. Foto: PD

Von Klassik über Jazz und Crossover bis hin zu World Music reicht die musikalische Palette der nunmehr 55. Schlosskonzerte Thun. Sie warten mit Neuerungen auf. Zum einen finden in diesem Jahr Pop-up-Konzerte in ganz Thun statt. Unter anderem im Mundwerk, im Strämu-Beizli und weiteren Orten, aber auch auf der Strasse. Diese Konzerte sind kostenlos und an unerwarteten Orten als Appetitanreger für die eigentlichen Konzerte gedacht.