In der Burgdorfer Oberstadt – Sie bieten eine Plattform für Kunsthandwerk Wer sich kreativ betätigt, kann seine Werke an Märkten präsentieren. Doch fehlt es vielen an einer dauerhaften Verkaufsfläche. Zwei Frauen wollen das ändern. Ursina Stoll-Flury

Erika Marong (links) und Nadja Wälchli betreiben den neuen Laden an der Hohengasse. Foto: Beat Mathys

Am Samstag eröffnet das Geschäft Erna in der Burgdorfer Oberstadt. An der Hohengasse wird eine breite Palette handgefertigter Einzelstücke regionaler Kunsthandwerker präsentiert. Erika Marong und Nadja Wälchli heissen die beiden Inhaberinnen, die ihrer Begeisterung für kreatives Kunsthandwerk eine Plattform bieten. Liebevoll dekoriert und vielseitig sortiert, präsentiert sich das Schaufenster bereits jetzt und verlockt zum Eintreten.

«Wir stellten selber jahrelang als Hobby-Handwerkerinnen an regionalen Märkten mit Silberschmuck und Schattenlichtern eigene Objekte aus. Dabei haben wir festgestellt, dass eine Möglichkeit zur Präsentation ausserhalb der Märkte fehlt», nennen beide Frauen ihren Ansporn zur Geschäftsgründung. Nadja Wälchli aus Burgdorf entdeckte Ende Juni das ausgeschriebene Lokal an der Hohengasse 15 und informierte ihre langjährige Freundin in Bern.