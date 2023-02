Schriftstellerin Barbara Traber – Sie beutet ihr reiches Leben für ihr literarisches Schaffen aus Das nächste Buch der Berner Schriftstellerin Barbara Traber dreht sich um ihre Zeit als Botschaftssekretärin in Nigeria. Am 23. Februar wird sie 80 Jahre alt. Alexander Sury

Die Schriftstellerin Barbara Traber entflammt bis heute noch rasch für Literatur. Foto: Nicole Philipp

Am Tag nach dem Besuch bei ihr in Worb meldet sich Barbara Traber per Mail. Kaum hätte sich der Gast verabschiedet gehabt, «fand ich in der Küche die Tasse mit kalt gewordenem Kaffee vor, ich hatte ihn völlig vergessen. Und im Kühlschrank stand Zuger Kirschtorte.»