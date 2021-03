Mit der Kartonabfuhr auf Tour – Sie bekommen den Zalando-Effekt zu spüren Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz so viele Päckli verschickt wie noch nie. Das merken auch die Mitarbeiter des Burgdorfer Werkbetriebs. Regina Schneeberger

Jede Menge Karton: Die Mitarbeiter des Werkbetriebs haben einiges zu tun. Foto: Raphael Moser

Ein neuer Fernseher, ein Drucker fürs Homeoffice oder trendige Turnschuhe – die Corona-Pandemie machte auch jene zu Onlineshoppern, die normalerweise in den lokalen Geschäften einkaufen. Das schlägt sich in den Zahlen nieder. Digitec Galaxus, der grösste Schweizer Onlinehändler, steigerte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 59 Prozent.

Und die Schweizer Post verschickte 2020 so viele Pakete wie noch nie in ihrer 170-jährigen Geschichte: 182,7 Millionen. Die Einkäufe gelangen oftmals in überdimensionalen Kartonschachteln zu den Leuten. Schliesslich sollen die Waren unversehrt bleiben, das braucht eine entsprechende Polsterung.