Lehrabschlussfeier in Thun – Sie beherrschen den Umgang mit Holz Total über 70 angehende Berufsleute durften vom Verband Holzbau Schweiz in Thun ihr Diplom entgegennehmen. PD

Sie wurden vom Verband Holzbau Schweiz in Thun für besonders gute Leistungen ausgezeichnet: (v.l.) Martin Allen, Ueli Perreten, Raphael Kunz und Michael Bieri. Foto: PD

An der Lehrabschlussfeier in der Alten Reithalle auf dem Expo-Gelände in Thun erhielten 66 Zimmermänner und eine Zimmerin den Fähigkeitsausweis sowie 10 Holzbearbeiter und eine Holzbearbeiterin das Berufsattest. «Auch in diesem Jahr war es dem Verband Holzbau Schweiz Sektion Berner Oberland ein grosses Anliegen, die Prüfungsabsolventen und Prüfungsabsolventinnen persönlich zu ehren und eine Abschlussfeier zu organisieren», teilt der Verband mit. Nebst einem Apéro wurde ein Imbiss offeriert.

Der Gesamt-Notendurchschnitt der 67 EFZ-Absolventen betrug 4,76 und jener der 11 EBA-Absolventen 4,85. Die Auszeichnung Hobel für die EFZ-Bestnote durften vier Absolventen entgegennehmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.