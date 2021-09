Mann in Bern beraubt – Sie bedrohten ihn mit dem Messer und schlugen ihn In der Nacht auf Samstag bedrohten und schlugen drei Täter einen Mann am Zikadenweg in Bern. Daraufhin stahlen sie ihm Schmuck und flüchteten zu Fuss.

Es war Freitagabend als ein Mann am Zikadenweg, in der Nähe des Pulverwegs im Berner Galgenfeld, durch drei dunkelhäutige Männer angesprochen wurde. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Schmuck. Als sich das Opfer wehrte, wurde dieses «mit einer Hiebwaffe» und mit Fäusten geschlagen. So steht es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Samstagnachmittag.

Daraufhin stahlen die drei Unbekannten dem Mann Schmuck. Sie flüchteten zu Fuss und werden nun gesucht.

Die Täter werden als zirka 20-Jährige mit dunkler Hautfarbe und dunklen, gekrausten Haaren beschrieben. Zwei von ihnen sollen zwischen 1.70 und 1.80 Meter gross sein, wobei einer davon die Haare an der Seite kurzgeschnitten trägt. Der dritte Unbekannte soll kleiner als die vorgenannten Männer sein. Zur Tatzeit sollen mindestens zwei von ihnen dunkle Kleidung getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

chh/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.